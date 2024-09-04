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Два американских теннисиста вышли в полуфинал «Шлема» впервые за 19 лет

Два американских теннисиста вышли в полуфинал «Шлема» впервые за 19 лет
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На US Open — 2024 определился первый полуфинал в мужском одиночном разряде. За выход в финал поборются два американских теннисиста — 12-я ракетка мира Тейлор Фритц и 20-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо.

Впервые с 2005 года в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два представителя США. На US Open — 2005 путёвку в финал разыгрывали Робби Джинепри и бывшая первая ракетка мира Андре Агасси. Тогда победу одержал Агасси, но в финале уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

US Open (м). 1/2 финала
10 сентября 2005, суббота. 20:00 МСК
Робби Джинепри
США
Робби Джинепри
Р. Джинепри
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		7 3 6 3
6 		5 6 4 6
             
Андре Агасси
США
Андре Агасси
А. Агасси

Сегодня, 4 сентября, определятся участники второго полуфинала US Open — 2024. В первом матче четвертьфинала сыграют австралиец Алекс де Минор и британец Джек Дрэйпер, а во втором — итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.

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