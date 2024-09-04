Два американских теннисиста вышли в полуфинал «Шлема» впервые за 19 лет
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На US Open — 2024 определился первый полуфинал в мужском одиночном разряде. За выход в финал поборются два американских теннисиста — 12-я ракетка мира Тейлор Фритц и 20-й номер рейтинга Фрэнсис Тиафо.
Впервые с 2005 года в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два представителя США. На US Open — 2005 путёвку в финал разыгрывали Робби Джинепри и бывшая первая ракетка мира Андре Агасси. Тогда победу одержал Агасси, но в финале уступил швейцарцу Роджеру Федереру.
US Open (м). 1/2 финала
10 сентября 2005, суббота. 20:00 МСК
Робби Джинепри
Р. Джинепри
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|3
|
|5
|6
|4
|6
Андре Агасси
А. Агасси
Сегодня, 4 сентября, определятся участники второго полуфинала US Open — 2024. В первом матче четвертьфинала сыграют австралиец Алекс де Минор и британец Джек Дрэйпер, а во втором — итальянец Янник Синнер и россиянин Даниил Медведев.
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