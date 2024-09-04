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Янник Синнер — Даниил Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию

Янник Синнер — Даниил Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
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В ночь с 4 на 5 сентября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Италии.

Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

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