Янник Синнер — Даниил Медведев: во сколько начнётся матч US Open, где смотреть трансляцию
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В ночь с 4 на 5 сентября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск.
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Италии.
Прямые трансляции матчей Открытого чемпионата США осуществляют телеканалы ESPN и Tennis Channel. В России официальный показ US Open — 2024 не предусмотрен.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
Комментарии
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