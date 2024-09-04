Испанский журналист — о вылете Зверева с US Open: он упустил возможность стать №1 в мире

Испанский журналист Жозе Моргадо высказался о поражении немецкого теннисиста четвёртой ракетки мира Александра Зверева на Открытом чемпионате США — 2024.

«Похоже, Зверев упустил отличный шанс на первый титул «Большого шлема» и возможность побороться за звание первой ракетки мира. Вероятнее всего он покинет Нью-Йорк на втором месте, что соответствует лучшему результату в его карьере», — написал Моргадо в социальных сетях.

Напомним, во встрече 1/4 финала ТБШ в Нью-Йорке Александр Зверев со счётом 6:7 (2:7), 6:3, 4:6, 6:7 (3:7) уступил 12-й ракетке мира американцу Тейлору Фритцу. Встреча Зверева с Фритцем продлилась 3 часа и 29 минут. В её рамках Александр 14 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Тейлора 12 эйсов, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 13.