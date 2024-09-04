Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко рассказала, чем отплатит болельщикам за поддержку в полуфинале US Open

Арина Соболенко рассказала, чем отплатит болельщикам за поддержку в полуфинале US Open
Арина Соболенко
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала о способе привлечения американских болельщиков на свою сторону в грядущем полуфинале US Open — 2024. Любопытный диалог спортсменки состоялся на корте после победного для неё матча 1/4 финала.

— Год назад в финале турнира вы играли провели против американки. В этом году в полуфинале вы тоже играете с американкой. Что вы собираетесь сделать, чтобы привлечь на свою сторону людей, которые придут на матч?

— Выпивка будет за мой счёт, — сказала спортсменка.

Напомним, в матче 1/4 финала Соболенко обыграла седьмую ракетку мира представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

В следующем раунде белорусская спортсменка сразится с американкой Эммой Наварро.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
Материалы по теме
Соболенко в шаге от финала US Open: Арина на глазах у Федерера разгромила чемпионку ОИ
Соболенко в шаге от финала US Open: Арина на глазах у Федерера разгромила чемпионку ОИ
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android