У Медведева и Зверева могут быть одинаковые очки в рейтинге после US Open — 2024

Российский теннисист Даниил Медведев и немец Александр Зверев могут иметь одинаковое количество очков в рейтинге по итогам US Open — 2024. После вылета Зверева с турнира у Медведева появилась возможность стать второй ракеткой мира по итогам US Open — 2024. Для этого россиянину необходимо выиграть титул на турнире.

Если Даниил выиграет титул, у него будет 7075 очков. На данный момент в лайв-рейтинге у Александра такое же количество очков — 7075. В таком случае выше в рейтинге будет теннисист с более крупным титулом в сезоне. У Медведева будет победа на турнире «Большого шлема», в то время как крупнейшим титулом Зверева был лишь «Мастерс».

В ночь с 4 на 5 сентября Медведев проведёт свой матч четвертьфинала. Он сразится с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.