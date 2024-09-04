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«Какое-то безумие». Ник Кирьос предложил реформу пятисетовых матчей на «Шлемах»

«Какое-то безумие». Ник Кирьос предложил реформу пятисетовых матчей на «Шлемах»
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказал предложение по поводу пятисетового формата в мужских матчах на турнирах «Большого шлема».

«Этот матч (женский четвертьфинал Чжэн — Соболенко. — Прим «Чемпионата») продлится чуть больше часа. Четвертьфинал. Матч Эванс — Хачанов шёл 5 часов и 45 минут. Первый круг. Может быть, сделать матчи трёхсетового формата для мужчин до стадии четвертьфинала? А потом пятисетовые? Но это какое-то безумие», — написал Кирьос на своей странице в Х.

US Open — 2024 продлится до 8 сентября. Действующим чемпионом у мужчин является серб Новак Джокович, у женщин — американка Кори Гауфф. Джокович покинул соревнования в третьем круге, а Гауфф — в четвёртом.

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