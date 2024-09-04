Борис Беккер назвал теннисиста с лучшим тренерским штабом на US Open — 2024

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер назвал теннисиста, чей тренерский штаб является лучшим на Открытом чемпионате США в этом году. Спортсмен отреагировал на публикацию в социальных сетях, в которой упоминались тренеры первой ракетки мира Янника Синнера Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци.

«Лучший теннисный дуэт в игре прямо сейчас», — написал Беккер.

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.