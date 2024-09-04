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Димитров — о причинах поражения в матче с Тиафо: реабилитация идёт медленнее, чем раньше

Димитров — о причинах поражения в матче с Тиафо: реабилитация идёт медленнее, чем раньше
Григор Димитров
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Девятая ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров рассказал о причинах плохого самочувствия в 1/4 финала US Open — 2024.

«Я думаю, что это комбинация всего. Ясно одно: процесс реабилитации идёт медленнее, чем раньше. В предыдущей игре я почувствовал кое-что. Нет смысла об этом говорить, это игра, и мне надо держать голову высоко. Просто нужно переоценить некоторые вещи, которые требуют изменений. Всё для того, чтобы выступать лучше, в том числе и в физическом плане. Учитывая обстоятельства, которые сложились в Монреале, я не был уверен, что смогу выступить на хорошем уровне.

Я не хочу дискредитировать матч с Фрэнсисом (Тиафо). Он оказывал на меня давление в игре.

Конечно, хотелось остаться здесь и продолжить борьбу за титул, но всегда есть светлое будущее. Это больно, но я просто хочу переоценить себя и всё, через что мне пришлось пройти за последние три-четыре недели. Время лечит всё», — сказал Димитров на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/4 финала Фрэнсис Тиафо победил девятую ракетку рейтинга ATP представителя Болгарии Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ болгарина).

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