Янник Синнер — Даниил Медведев: история личных встреч теннисистов, россиянин ведёт
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В ночь с 4 на 5 сентября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. Встреча начнётся не ранее 3:30 мск.
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
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Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев ведёт по личным встречам со счётом 7-5 (6-5 на харде). Он выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, а в последнем матче взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.
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