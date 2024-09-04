«Такая икона». Фрэнсис Тиафо забавно высказался о Роджере Федерере на US Open

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо забавно высказался о легендарном швейцарце Роджере Федерере, который присутствовал на матчах US Open — 2024.

«В ложе он выглядел так же, как когда играл. Никакого пота. Выглаженные футболки, идеальная причёска. Что за парень, просто легенда. Здорово, что сейчас он наслаждается своей жизнью, делает что хочет, приезжает куда хочет. Все рады его видеть, где бы он ни был. Такая икона», — сказал Тиафо на послематчевой пресс-конференции.

На US Open — 2024 Тиафо вышел в полуфинал, в 1/4 финала одолев болгарина Григора Димитрова. За выход в финал он поспорит с соотечественником Тейлором Фритцем, который обыграл четвёртую ракетку мира Александра Зверева.