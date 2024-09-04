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US Open — 2024, мужчины: расписание 10-го игрового дня

US Open — 2024, мужчины: расписание 10-го игрового дня
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Сегодня, 4 сентября, и в ночь на 5 сентября мск состоится очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в мужском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в ночь с 4 на 5 сентября.

US Open — 2024. Мужчины. 1/4 финала (время начала матчей — приблизительное).

  • 20:30. Джек Дрэйпер (Великобритания, 25) — Алекс де Минор (Австралия, 10).
  • 3:30. Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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