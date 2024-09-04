US Open — 2024, женщины: расписание 10-го игрового дня

Сегодня, 4 сентября, и в ночь на 5 сентября мск состоится очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в ночь с 4 на 5 сентября.

US Open — 2024. Женщины. 1/4 финала (время начала матчей — приблизительное).

19:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 22) — Каролина Мухова (Чехия).

2:00. Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 6).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко. Гауфф покинула соревнования в четвёртом круге.