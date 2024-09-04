Давыденко: у Синнера в матче с Медведевым шансов больше. По игре он немного превосходит
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Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался по поводу матча 1/4 финала US Open — 2024, где сразятся лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.
US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
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Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
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Даниил Медведев
Д. Медведев
«Медведев стоит очень далеко. Синнер всегда в корте, где-то по линиям [бьёт], где-то к сетке выходит, пытается давить. Медведев закопается где-то далеко и оттуда играет стабильно, что, конечно, классно. У Янника шансов больше – я даже не про первый номер, последние победы. По игре он немного превосходит», – сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.
Матч Синнера и Медведева пройдёт в ночь с 4 на 5 сентября, начало запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Комментарии
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