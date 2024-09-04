Давыденко: у Синнера в матче с Медведевым шансов больше. По игре он немного превосходит

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко высказался по поводу матча 1/4 финала US Open — 2024, где сразятся лидер мирового рейтинга итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев.

«Медведев стоит очень далеко. Синнер всегда в корте, где-то по линиям [бьёт], где-то к сетке выходит, пытается давить. Медведев закопается где-то далеко и оттуда играет стабильно, что, конечно, классно. У Янника шансов больше – я даже не про первый номер, последние победы. По игре он немного превосходит», – сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

Матч Синнера и Медведева пройдёт в ночь с 4 на 5 сентября, начало запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.