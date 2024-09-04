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«Сейчас модно жаловаться, как только что-то не так». Турсунов — об условиях на US Open

«Сейчас модно жаловаться, как только что-то не так». Турсунов — об условиях на US Open
Дмитрий Турсунов
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Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался об условиях игры на Открытом чемпионате США — 2024. Специалист упрекнул спортсменов в жалобах на условия, в которых проводятся матчи.

«У меня есть ощущение, что сейчас модно жаловаться, как только что-то не так. То есть девочки заканчивают в два часа ночи – они жалуются. Ночью прохладнее, но ночью играть не хотят. Днём жарко. Когда вам удобно сыграть матч? Давайте сделаем крышу – под крышей душно. Я не отменяю того, что жарко, но, мы когда играли, тоже было жарко», – сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Ранее Турсунов выделил трёх сильнейших игроков на сегодняшний день. Ими стали Карлос Алькарас, Янник Синнер и Александр Зверев.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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