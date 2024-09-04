«Может быть, не очень сильно хочется впахивать». Турсунов — о снятиях Рыбакиной

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов прокомментировал снятия с турниров казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.

«Рыбакина очень похожа на Барти. Она очень спокойная, уравновешенная, миловидная, приятная девушка, которой, может быть, не очень сильно сейчас хочется впахивать. Думаю, мы скоро всё узнаем», – сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.

Ранее бывшая первая ракетка мира в парном разряде, победительница шести турниров «Большого шлема» (в паре и миксте) Ренне Стаббс выразила тревогу из-за снятий с турниров чемпионки Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной. Казахстанская спортсменка заявила, что причиной снятия с Открытого чемпионата США — 2024 во втором круге стали травмы.