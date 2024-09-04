Дмитрий Турсунов оценил форму Даниила Медведева на US Open — 2024

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов оценил игровую форму пятой ракетки мира Даниила Медведева на US Open — 2024.

«Даня – мегамозг. Он напоминает героя из мультфильма «Пинки и Брэйн». Такой злой гений. Хорошо видит корт – он игровик. С таким ростом и с такими физическими данными можно было бы просто бежать на сетку и пугать людей. Даже не обязательно попадать с лёта, можно где-то блефануть, и он перекроет. Лёгкая сетка? Иногда по турниру хорошо, когда тебя тестируют. Ты проходишь тяжёлые матчи по пути [к финалу] – тебе проще, когда уже перемандражировал в первом, во втором кругах.

Проблемы Даниила с подачей? Вряд ли он проиграет матч из-за двойных. Восемь двойных на три сета? Ну окей, по два с половиной очка. Но это не критично.То есть не скажешь потом: «Выиграл бы матч, если бы не эти лишние шесть двойных», – сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.