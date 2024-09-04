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Опрос: выйдет ли Даниил Медведев в полуфинал US Open — 2024?

Опрос: выйдет ли Даниил Медведев в полуфинал US Open — 2024?
Янник Синнер и Даниил Медведев
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В ночь с 4 на 5 сентября первая ракетка мира итальянец Янник Синнер и пятая ракетка мира из России Даниил Медведев сыграют в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск.

«Чемпионат» предлагает предсказать исход четвертьфинального поединка в Нью-Йорке и принять участие в опросе.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

Медведев ведёт по личным встречам со счётом 7-5. Он выиграл первые шесть матчей, с Марселя-2020 по Майами-2023, затем потерпел пять поражений подряд, в том числе в финале Australian Open — 2024 с 2:0 по сетам, а в последнем матче взял верх в рамках четвертьфинала Уимблдона — 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который покинул соревнования уже в третьем круге.

Календарь матчей US Open-2024
Турнирная сетка US Open-2024
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