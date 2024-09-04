Давыденко: технически испанцы вообще ни о чём. Физически — лучшие

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко заявил, что испанские теннисисты слабы с точки зрения технической составляющей, но превосходят соперников в физической подготовке.

«Висенте хорошую работу провёл. Испанцы молодцы: они дали Рублёву такую физическую подготовку, концентрацию, база – супер. Конечно, технически испанцы вообще ни о чём. Физически – лучшие. Если хочешь лучше всех бегать, надо в Испании тренироваться. А в теннисном плане я могу сказать, что так себе. Будешь коряво играть, но будешь всё доставать», – сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.

Шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв тренируется под руководством испанского специалиста Фернандо Висенте.