Турсунов: Рублёву нужна небольшая доля пофигизма. Очень много эмоций!

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о психологических трудностях Андрея Рублёва.

«Рублёву нужна небольшая доля пофигизма – в каких-то промежутках хотя бы. Без неё невозможно. Невозможно [реагировать] на каждую ошибку. Очень много эмоций! Надо с психологами говорить, из-за чего он себя так уничтожает. Он это делал, сколько я его помню. Всегда таким был.

Мне кажется, если бы он поменял немного мировоззрение… Нужно, чтобы что-то такое жёсткое произошло в твоей жизни. В какой-то момент, когда это происходит, ты понимаешь, что дальше ты так не можешь. И я думал, что Дубай будет этим моментом. Если бы его штрафанули, если бы на месяц отчислили от игры, это было бы для него очень хорошим уроком. Была бы пауза подумать: «А что я творю? Уже начинается какой-то беспредел». А у него не было возможности на это посмотреть», – сказал Турсунов в эфире BetBoom Tennis.