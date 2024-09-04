Николай Давыденко: 100% не верю, что Синнер принимал допинг

Бывший теннисист, экс третья ракетка мира россиянин Николай Давыденко заявил, что не верит в намеренное употребление допинга лидером мирового рейтинга АТР итальянцем Янником Синнером.

«Мне сложно понять, зачем специально принимать допинг, если и так всегда нас тестируют. Везде. Это бред. Никогда бы не поверил, что он специально принимал, если знает, что всегда следует проверка: на ТБШ, на «Мастерсах», дома – в любой момент.

Может быть, нашли. Но они сами не знают откуда. Тут надо было найти причину. И тут перчаточки, таблеточки, бабушки, дедушки. И начинается история. Тут нашли историю: массажист. Может быть, реально. Много сказок рассказывают. Но я также поверю, что он не принимал допинг, 100% не верю», – сказал Давыденко в эфире BetBoom Tennis.