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Каролина Плишкова перенесла операцию после полученной травмы на US Open — 2024

Каролина Плишкова перенесла операцию после полученной травмы на US Open — 2024
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Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что перенесла операцию на лодыжке. Во время матча второго круга US Open — 2024 с Ясмин Паолини чешка подвернула ногу на третьем розыгрыше, из-за чего не смогла продолжить встречу.

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
Каролина Плишкова
44
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
Rt
1 2 3
         
         
Ясмин Паолини
5
Италия
Ясмин Паолини
Я. Паолини

«Рада сообщить, что перенесла успешную операцию на сухожилиях левой лодыжки. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на теннисные корты как можно скорее, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медицинской команде за их прекрасную заботу и всем вам за вашу поддержку», — написала Плишкова на своей странице в социальных сетях.

32-летняя Плишкова занимает 44-е место в рейтинге WTA. В 2024 году чешка выиграла один титул — на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) в феврале.

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