Каролина Плишкова перенесла операцию после полученной травмы на US Open — 2024
Поделиться
Бывшая первая ракетка мира чешская теннисистка Каролина Плишкова сообщила, что перенесла операцию на лодыжке. Во время матча второго круга US Open — 2024 с Ясмин Паолини чешка подвернула ногу на третьем розыгрыше, из-за чего не смогла продолжить встречу.
US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2024, четверг. 20:30 МСК
44
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
Rt
|1
|2
|3
|
|
5
Ясмин Паолини
Я. Паолини
«Рада сообщить, что перенесла успешную операцию на сухожилиях левой лодыжки. Я сделаю всё возможное, чтобы вернуться на теннисные корты как можно скорее, но здоровье всегда на первом месте. Огромное спасибо медицинской команде за их прекрасную заботу и всем вам за вашу поддержку», — написала Плишкова на своей странице в социальных сетях.
32-летняя Плишкова занимает 44-е место в рейтинге WTA. В 2024 году чешка выиграла один титул — на турнире в Клуж-Напоке (Румыния) в феврале.
Комментарии
- 4 сентября 2024
-
16:00
-
15:10
-
15:00
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:22
-
14:15
-
14:00
-
13:54
-
13:48
-
13:25
-
13:20
-
13:13
-
13:00
-
12:19
-
11:28
-
11:06
-
11:03
-
10:52
-
10:47
-
10:30
-
10:24
-
10:17
-
09:57
-
08:48
-
08:30
-
08:03
-
07:20
-
07:15
-
07:00
-
06:45
-
06:43
-
06:12
-
06:01