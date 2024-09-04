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«Не думал, что он добьётся того, чего уже смог». Фрэнсис Тиафо — о Тейлоре Фритце

«Не думал, что он добьётся того, чего уже смог». Фрэнсис Тиафо — о Тейлоре Фритце
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20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о своём сопернике в полуфинале US Open — 2024, соотечественнике Тейлоре Фритце (12-й номер рейтинга).

US Open (м). 1/2 финала
06 сентября 2024, пятница. 22:00 МСК
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Не начался
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Фрэнсис Тиафо
20
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо

«Когда мы были детьми, я определённо не думал, что Тейлор добьётся того, чего уже достиг. Он играл всего пару раз в неделю в доме друга и ходил в обычную среднюю школу. Он невероятно изменил своё тело. Как только мы все стали профессиональными игроками, мы подталкивали друг друга к тому, чтобы стать отличными игроками», — приводит слова Тиафо Essentially Sports.

Впервые с 2005 года в полуфинале турнира «Большого шлема» сыграют два представителя США. Кроме того, впервые за 18 лет американец гарантированно примет участие в финале домашнего турнира «Большого шлема».

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