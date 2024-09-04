Серена Уильямс — о Кори Гауфф: нужно обрести уверенность

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс высказалась об игре третьей ракетки мира, соотечественницы Кори Гауфф. Напомним, на US Open — 2024 Гауфф проиграла в четвёртом круге и не смогла защитить прошлогодний титул.

«Мне кажется, у неё хорошая подача. Конечно, она может быть и лучше, но Кори ещё слишком молода. У неё впереди вся карьера, чтобы совершенствоваться.

Я бы ничего не меняла в её форхенде. Я видела много интересных форхендов. И, послушайте, если вы уверены в своём ударе, то продолжайте в том же духе. Всё, что ей нужно сделать, — это просто обрести уверенность, независимо от того, бьёт она запястьем или локтем», — приводит слова Уильямс Tennis365.