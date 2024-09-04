Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«У неё высочайший теннисный IQ». Серена Уильямс похвалила игру Эммы Наварро

«У неё высочайший теннисный IQ». Серена Уильямс похвалила игру Эммы Наварро
Комментарии

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс похвалила стиль игры 12-й ракетки мира, соотечественницы Эммы Наварро. Напомним, Наварро вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв испанку Паулу Бадосу в 1/4 финала.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2024, вторник. 19:15 МСК
Паула Бадоса
29
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		5
6 		7
         
Эмма Наварро
12
США
Эмма Наварро
Э. Наварро

«Мне нравится разнообразие в игре Эммы. Я никогда не была разнообразным игроком, поэтому всякий раз, когда вижу кого-то вроде неё, кто делает резаные удары или сильно вращает мяч справа, то действительно восхищаюсь этим, потому что сама так никогда не делала.

Она может выйти к сетке, у неё отличное чувство мяча. Она делает всё очень здорово, хорошо видит корт. У неё высочайший теннисный IQ, и мне это нравится», — приводит слова Уильямс Tennis365.

Календарь US Open (ж)
Сетка US Open (ж)
Материалы по теме
Серена Уильямс — о Кори Гауфф: нужно обрести уверенность
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android