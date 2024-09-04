«У неё высочайший теннисный IQ». Серена Уильямс похвалила игру Эммы Наварро

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс похвалила стиль игры 12-й ракетки мира, соотечественницы Эммы Наварро. Напомним, Наварро вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв испанку Паулу Бадосу в 1/4 финала.

«Мне нравится разнообразие в игре Эммы. Я никогда не была разнообразным игроком, поэтому всякий раз, когда вижу кого-то вроде неё, кто делает резаные удары или сильно вращает мяч справа, то действительно восхищаюсь этим, потому что сама так никогда не делала.

Она может выйти к сетке, у неё отличное чувство мяча. Она делает всё очень здорово, хорошо видит корт. У неё высочайший теннисный IQ, и мне это нравится», — приводит слова Уильямс Tennis365.