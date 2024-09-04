Журналист Вертхейм: если бы Соболенко была из другой страны, её бы воспринимали по-другому

Американский спортивный журналист Джон Вертхейм высказался о восприятии болельщиками и теннисными экспертами второй ракетки мира белорусской теннисистки Арины Соболенко. По словам американца, если бы вторая ракетка мира была бы из другой страны, её бы больше поддерживали и рекламировали.

«Посмотрев матч Соболенко против Циньвэнь, обсудил с агентом и дал самую высокую оценку такому замечательному игроку, как Арина… Но если бы Соболенко была из Бейкерсфилда, Брисбена или Барселоны, а не Беларуси, насколько по-другому её бы рекламировали и воспринимали?», — написал журналист на личной странице в X.

Напомним, ранее Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США. В матче 1/4 финала она обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.