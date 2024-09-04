«Мы с тренером играем на деньги». Соболенко — о мотивации на тренировках

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко раскрыла привычку своего тренера мотивировать спортсменку.

«Когда я играю сет с теннисистом, против которого тренируюсь, мы с тренером играем друг с другом на деньги. Однажды я проиграла 5000 долларов, но недавно также много выиграла. Это помогает мне переносить давление от матчей на тренировки и готовиться к этим ощущениям», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Напомним, в матче 1/4 финала на US Open — 2024 Соболенко обыграла седьмую ракетку мира представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. За это время Соболенко выполнила два эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре из восьми брейк-пойнтов.

В следующем раунде белорусская спортсменка сразится с американкой Эммой Наварро.