Фото: реакция Арины Соболенко на финальное рукопожатие в матче против Циньвэнь

Сегодня, 4 сентября, на Открытом чемпионате США состоялся матч 1/4 финала, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.
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Необычный инцидент случился во время финального рукопожатия спортсменок после завершения встречи. Тогда китаянки очень холодно поблагодарила Арину за игру, даже не посмотрев в сторону соперницы, после чего белорусская теннисистка удивлённо отреагировала на это.
Фото: Кадр из трансляции
Фото: Кадр из трансляции
Напомним, в полуфинале US Open-2024 Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 4 сентября 2024
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