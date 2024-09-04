Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фото: реакция Арины Соболенко на финальное рукопожатие в матче против Циньвэнь

Фото: реакция Арины Соболенко на финальное рукопожатие в матче против Циньвэнь
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, на Открытом чемпионате США состоялся матч 1/4 финала, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 02:15 МСК
Чжэн Циньвэнь
7
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Необычный инцидент случился во время финального рукопожатия спортсменок после завершения встречи. Тогда китаянки очень холодно поблагодарила Арину за игру, даже не посмотрев в сторону соперницы, после чего белорусская теннисистка удивлённо отреагировала на это.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в полуфинале US Open-2024 Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android