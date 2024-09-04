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Фото: реакция Арины Соболенко на финальное рукопожатие в матче против Циньвэнь

Сегодня, 4 сентября, на Открытом чемпионате США состоялся матч 1/4 финала, в котором вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла седьмую ракетку представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 6:1, 6:2.

Необычный инцидент случился во время финального рукопожатия спортсменок после завершения встречи. Тогда китаянки очень холодно поблагодарила Арину за игру, даже не посмотрев в сторону соперницы, после чего белорусская теннисистка удивлённо отреагировала на это.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Напомним, в полуфинале US Open-2024 Соболенко встретится с американской теннисисткой 12-й ракеткой мира Эммой Наварро.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.