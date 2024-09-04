Медведев — Синнер: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала US Open — 2024

В ночь с 4 на 5 сентября пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев сыграет с итальянцем Янником Синнером (лидер рейтинга ATP) в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2024. Игра пройдёт на стадионе «Артур Эш Стэдиум» в Нью-Йорке и начнётся не ранее 3:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи между россиянином и представителем Италии.
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Медведев и Синнер имеют интересную статистику личных встреч на турнирах уровня ATP. За последние десять матчей пять раз победу одерживал каждый из игроков. Отметим, что в какой-то момент счёт был 4:0 в пользу Даниила, но Янник выиграл пять встреч подряд в этом противостоянии. Однако последний матч, который состоялся в 1/4 финала Уимблдона — 2024, неожиданно остался за Медведевым — 6:7, 6:4, 7:6, 2:6, 6:3.
US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.
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