Стефанос Циципас объявил, что не выступит на Кубке Дэвиса из-за травмы

11-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас сообщил, что не выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной Греции против Сербии из-за травмы, полученной на US Open — 2024.

«Дорогие друзья и болельщики Национальной сборной по теннису, голос моего сердца посоветовал мне ещё раз усилить национальную команду. Однако голос моего тела безапелляционно запрещает мне участвовать во встрече Кубка Дэвиса с Сербией. Травма спины, которую получил во время участия в Открытом чемпионате США, обязывает меня пройти специальную программу реабилитации, чтобы как можно скорее вернуться на корт.

С большим сожалением объявляю о своём решении не участвовать в соревнованиях на следующей неделе в Белграде. Храню моменты, которые мы пережили в феврале прошлого года. Затем, черпая силу у греческих болельщиков, которые были на трибунах, мы обыграли Румынию и вместе отпраздновали большой успех в мировой группе Кубка Дэвиса. Я желаю нашей национальной команде удачи в трудной встрече с Сербией. Со своей стороны, сделаю всё возможное, чтобы на следующем соревновательном сборе нашей национальной сборной снова смог выступать с гербом на груди. Искренне ваш, Стефанос», — написал Циципас в социальных сетях.

Напомним, на US Open — 2024 Стефанос Циципас в первом курге уступил 86-й ракетки мира из Австралии Танаси Коккинакису.