«Уже не так, как раньше». Фрэнсис Тиафо высказался об эре в теннисе без «Большой тройки»

20-я ракетка мира американский теннисист Фрэнсис Тиафо высказался о новой эре в теннисе без «Большой тройки».

«Сейчас уже не так, как раньше, когда ты выходишь в четвертьфинал и видишь, что играешь с Рафой (Надалем. — Прим. „Чемпионат“). И сразу начинаешь подыскивать билеты на самолёт», — приводит слова Тиафо официальный аккаунт US Open Tennis в X.

Ранее американец Тиафо вышел в 1/2 финала US Open — 2024, в четвертьфинале обыграв девятую ракетку мира Григора Димитрова из Болгарии. В этом матче Димитров отказался продолжать борьбу по ходу четвёртого сета, — 6:3, 6:7 (5:7), 6:3, 4:1 (отказ).

В полуфинале US Open — 2024 Тиафо сыграет с 12-й ракеткой мира Тейлором Фритцем из США, который ранее победил в четырёх сетах четвёртого в рейтинге ATP Александра Зверева из Германии — 7:6 (7:2), 3:6 ,6:4, 7:6 (7:3).