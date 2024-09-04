Гарсия прекратила сотрудничество с тренером, с которым уже расставалась в 2022 году

Бывшая четвёртая ракетка мира, французская теннисистка Каролин Гарсия объявила о прекращении сотрудничества с тренером Бертраном Перре.

«После трех уникальных лет мы с Бертраном решили прекратить совместную работу.

Бертран, ты был невероятным тренером, с которым я достигла многого, и я вечно буду благодарна за это. Но что еще важнее, ты был настоящим другом, тем, кто был рядом со мной как в лучшие, так и в худшие дни не только как игрока, но и как человека. И ты всегда безоговорочно поддерживал меня. Ты помог мне провести некоторые из моих лучших матчей на корте, а также показал мне в жизни, что если ты не можешь наслаждаться процессом, то он того не стоит.

Желаю тебе всего самого наилучшего на следующем этапе твоей карьеры. Тот, у кого будет шанс поработать с тобой, будет невероятно счастлив. Я же рада сказать, что за время нашего сотрудничества нашла не только отличного тренера, но и одного из лучших друзей, которые у меня есть на данный момент. Спасибо за все", — написала Гарсия на личной странице в социальных сетях.

Отметим, что Гарсия и Перре работали вместе с конца 2021 года. Однако перед Итоговым турниром WTA 2022 года, который француженка впоследствии выиграла, они неожиданно прекратили сотрудничество. В апреле 2023 года они снова начали работать вместе.