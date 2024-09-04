Эмиль Руусувуори объявил, что не выступит на Кубке Дэвиса и взял перерыв в работе

Финский теннисист Эмиль Руусувуори объявил о перерыве в теннисе до конца года, а также сообщил, что не выступит на Кубке Дэвиса.

«Как вы знаете, прошедший год был непростым: я добился того, о чём мечтал с детства, но баланс между работой и восстановлением был нарушен. Из-за перегрузки решил сделать перерыв в теннисе до конца года и сосредоточиться на своем физическом и психическом здоровье. Из-за этого я не буду участвовать в Кубке Дэвиса. Тем не менее, по-прежнему буду поддерживать команду и быть с ними, так как команда чрезвычайно важна для меня. Всем отличного отдыха», — написал Руусувуори в социальных сетях.

Ранее Эмиль Руусувуори снялся с Открытого чемпионата США — 2024 в мужском одиночном разряде. Ранее Стафанос Циципас заявил, что не выступит на Кубке Дэвиса в составе сборной Греции против Сербии из-за травмы, полученной на US Open — 2024.