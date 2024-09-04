Каролина Мухова вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв Хаддад-Майю

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024. В 1/4 финала она обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:1, 6:1.
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Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Мухова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Беатрис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.
В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.
- 4 сентября 2024
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