Каролина Мухова вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв Хаддад-Майю

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2024. В 1/4 финала она обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:1, 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Мухова один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12 заработанных. На счету Беатрис ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх заработанных.

В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.