Каролина Мухова дошла до 1/2 финала US Open, не одержав побед в матчах других ТБШ сезона

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала второй теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США, не одержав до этого ни одной победы в рамках турниров «Большого шлема» в сезоне. Первой это достижение установила американка Дженнифер Брэди, дойдя до стадии 1/2 финала в 2020 году.
Напомним, сегодня, 4 сентября, в 1/4 финала чешская спортсменка обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:1, 6:4.
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В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.
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