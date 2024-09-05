Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каролина Мухова дошла до 1/2 финала US Open, не одержав побед в матчах других ТБШ сезона

Каролина Мухова дошла до 1/2 финала US Open, не одержав побед в матчах других ТБШ сезона
Аудио-версия:
Комментарии

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала второй теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США, не одержав до этого ни одной победы в рамках турниров «Большого шлема» в сезоне. Первой это достижение установила американка Дженнифер Брэди, дойдя до стадии 1/2 финала в 2020 году.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в 1/4 финала чешская спортсменка обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:1, 6:4.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.

Материалы по теме
Каролина Мухова вышла в полуфинал US Open — 2024, обыграв Хаддад-Майю
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android