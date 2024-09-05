Каролина Мухова дошла до 1/2 финала US Open, не одержав побед в матчах других ТБШ сезона

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала второй теннисисткой в истории, которая вышла в полуфинал женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США, не одержав до этого ни одной победы в рамках турниров «Большого шлема» в сезоне. Первой это достижение установила американка Дженнифер Брэди, дойдя до стадии 1/2 финала в 2020 году.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в 1/4 финала чешская спортсменка обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:1, 6:4.

В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф.