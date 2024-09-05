Мухова — вторая чешская теннисистка, не проигравшая ни сета на пути к полуфиналу US Open

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова стала второй чешской теннисисткой, которой удалось дойти до полуфинала женского одиночного разряда на Открытом чемпионате США, выиграв все пять мячей в двух сетах. Первой это достижение установила победительница Уимблдона-1998 Яна Новотна.

Напомним, сегодня, 4 сентября, в 1/4 финала чешская спортсменка обыграла 21-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:1, 6:4. Таким образом, Мухова снова не проиграла ни одного сета.

В полуфинале Каролина Мухова встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая вылетела в четвёртом круге, уступив соотечественнице Эмме Наварро.