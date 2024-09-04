Мухова после выхода в 1/2 финала US Open рассказала, каким спортом занималась в детстве

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, какие виды спорта повлияли на её развитие.

«Я была очень активным ребенком. Я просто хотела делать. К счастью, родители позволяли мне делать всё. Мой папа и брат — футболисты. Это всегда был футбол, гандбол, синхронное плавание… всё. Все эти странные вещи. Я уверена, что это помогло мне с движениями», — сказала Мухова в интервью на корте.

Каролина Мухова в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024 обыграла 21-ю ракетку мира бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майю со счётом 6:1, 6:4. В полуфинале она встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн.