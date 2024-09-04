Вихлянцева предположила, что Медведев может обыграть Синнера в четвертьфинале US Open

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча Даниил Медведев (Россия, 5) – Янник Синнер (Италия, 1) в четвертьфинале US Open – 2024.

«Я читала, что многие эксперты говорили о том, что этот матч будет скрытым финалом. Здесь мы все будем болеть за Даниила Медведева, хоть и кажется, что Синнер находится в плохой форме. Однако Янник является действующей первой ракеткой мира. Даниилу будет сложно с ним. Думаю, что здесь будет важно то, как Медведев начнёт матч. Если Даниил хорошо его начнёт, то, конечно, он сможет выйти в финал», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.