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Вихлянцева предположила, что Медведев может обыграть Синнера в четвертьфинале US Open

Вихлянцева предположила, что Медведев может обыграть Синнера в четвертьфинале US Open
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Российская теннисистка Наталья Вихлянцева поделилась ожиданиями от предстоящего матча Даниил Медведев (Россия, 5) – Янник Синнер (Италия, 1) в четвертьфинале US Open – 2024.

«Я читала, что многие эксперты говорили о том, что этот матч будет скрытым финалом. Здесь мы все будем болеть за Даниила Медведева, хоть и кажется, что Синнер находится в плохой форме. Однако Янник является действующей первой ракеткой мира. Даниилу будет сложно с ним. Думаю, что здесь будет важно то, как Медведев начнёт матч. Если Даниил хорошо его начнёт, то, конечно, он сможет выйти в финал», — сказала Вихлянцева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Плышевским.

US Open (м). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 03:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

US Open — 2024 проходит с 26 августа по 8 сентября. Действующим чемпионом мужского турнира является сербский теннисист Новак Джокович.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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