«Каждый круг становится всё сложнее». Мухова — о выходе в 1/2 финала US Open

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2024.

«Немного странный матч, должна сказать, у меня есть некоторые проблемы, которые я не хочу комментировать, если вы не против. Счастлива, что смогла справиться с этим, бегала в туалет и обратно, извините, если это кому-то мешало, но у меня не было другого выхода. Очень рада, что вышла в полуфинал, бы не сказала этого до начала турнира. Каждый круг становится всё сложнее, и я уверена, что это будет трудный матч», — приводит слова Муховой Daily Mail.

Каролина Мухова в четвертьфинале US Open — 2024 обыграла 21-ю ракетку мира бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:1, 6:4. В полуфинале она встретится с победительницей матче Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).