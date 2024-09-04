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«Каждый круг становится всё сложнее». Мухова — о выходе в 1/2 финала US Open

«Каждый круг становится всё сложнее». Мухова — о выходе в 1/2 финала US Open
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52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова прокомментировала выход в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2024.

«Немного странный матч, должна сказать, у меня есть некоторые проблемы, которые я не хочу комментировать, если вы не против. Счастлива, что смогла справиться с этим, бегала в туалет и обратно, извините, если это кому-то мешало, но у меня не было другого выхода. Очень рада, что вышла в полуфинал, бы не сказала этого до начала турнира. Каждый круг становится всё сложнее, и я уверена, что это будет трудный матч», — приводит слова Муховой Daily Mail.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Каролина Мухова в четвертьфинале US Open — 2024 обыграла 21-ю ракетку мира бразильскую теннисистку Беатрис Хаддад-Майя со счётом 6:1, 6:4. В полуфинале она встретится с победительницей матче Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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