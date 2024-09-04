«Сделать что-то особенное для неё». Путинцева — об инциденте с болгёрл на US Open

32-я ракетка мира из Казахстана Юлия Путинцева опубликовала пост, где заявила, что не хотела никого обидеть и пообещала сделать что-то особенное для болгёрл.

«Страшно представить, как мир может судить о ком-то всего лишь по трёхсекундному видео, которое кто-то выложил с одной стороны, не видя остального, что происходило на самом деле. Я просто играла в теннис и проиграла сложную партию, которая была очень близка (по моему мнению) к тому, чтобы переломить ход матча. После игры была очень сильно разочарована и почти плакала, что не сделала этого лучше.

В это время девушка отдавала мне мяч, чего даже не заметила, потому что был глубоко в своих мыслях.

Не пыталась унизить её или кого-то ещё, не взяв этот мяч, который она мне дала. Не сделала ничего неуважительного по отношению к кому-либо в этот конкретный момент. Прошу прощения, если эта девушка думает, что это было что-то по отношению к ней. (И кстати, её зовут Кейт, очень милая девушка, которая поняла, что это не было ничего по отношению к ней). Я не могу сказать, что идеальна всю свою карьеру. Злюсь на судей, говорю глупости и иногда ругаюсь так, будто завтра нет. Виновата. Но никогда не ставила себя «сверху». Это просто не про меня.

Надеюсь, вы, ребята, теперь видите это под другим углом. И последнее, поскольку Кейт уже вовлечена в этот беспорядок, я пытаюсь сделать что-то особенное для неё», — написала Путинцева в социальных сетях.

Напомним, в матче с Ясмин Паолини на US Open — 2024 Путинцева неуважительно повела себя по отношению к болгёрл. После одного из розыгрышей Юлия несколько раз демонстративно отмахнулась от мячей, которые ей подавала девочка. Позднее теннисистка принесла свои извинения ребёнку.