Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин не смогли выйти в финал US Open — 2024 в паре

Вероника Кудерметова и Чань Хаочин не смогли выйти в финал US Open — 2024 в паре
Аудио-версия:
Комментарии

Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал US Open — 2024 в парном разряде. В 1/2 финала турнира они без шансов проиграли украино-латвийскому дуэту, состоящему из Людмилы Киченок и Елены Остапенко, — 1:6, 2:6.

US Open — парный разряд (ж). 1/2 финала
04 сентября 2024, среда. 22:10 МСК
Чань Хаочин
Китайский Тайбэй
Чань Хаочин
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Ч. Хаочин В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Людмила Киченок
Украина
Людмила Киченок
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Л. Киченок Е. Остапенко

Продолжительность встречи составила всего 1 час 5 минут. За это время Хаочин и Кудерметова выполнили две подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх (25%). На счету Киченок и Остапенко ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%).

Напомним, в одиночном разряде US Open — 2024 Кудерметова проиграла в первом круге бельгийской теннисистке Элисе Мертенс. Таким образом, россиянка в первый раз за карьеру уступила на старте всех турниров «Большого шлема» в сезоне.

Материалы по теме
Кудерметова впервые в карьере уступила на старте всех турниров «Большого шлема» в сезоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android