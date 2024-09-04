Вероника Кудерметова и Чань Хаочин не смогли выйти в финал US Open — 2024 в паре

Представительница Тайваня Чань Хаочин и российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогли выйти в финал US Open — 2024 в парном разряде. В 1/2 финала турнира они без шансов проиграли украино-латвийскому дуэту, состоящему из Людмилы Киченок и Елены Остапенко, — 1:6, 2:6.
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Продолжительность встречи составила всего 1 час 5 минут. За это время Хаочин и Кудерметова выполнили две подачи навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх (25%). На счету Киченок и Остапенко ни одного эйса, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из семи (71%).
Напомним, в одиночном разряде US Open — 2024 Кудерметова проиграла в первом круге бельгийской теннисистке Элисе Мертенс. Таким образом, россиянка в первый раз за карьеру уступила на старте всех турниров «Большого шлема» в сезоне.
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