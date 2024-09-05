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Дрэйпер стал третьим игроком, отдавшим наименьшее количество геймов к 1/2 финала US Open

Дрэйпер стал третьим игроком, отдавшим наименьшее количество геймов к 1/2 финала US Open
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25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер — третий теннисист за последние 40 лет (с 1985 года), который выходил в полуфинал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде, проиграв наименьшее количество геймов (36). Это достижение превзошли только бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович (проиграл 27 геймов в 2016, 32 — в 2012 и 33 — в 2013 годах), а также чешский теннисист Иван Лендл (проиграл 34 гейма к 1/2 финала в 1987 году).

Ранее в матче 1/4 финала он победил 10-ю ракетку рейтинга ATP представителя Австралии Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. Таким образом, Дрэйпер не проиграл по ходу турнира ни одного сета.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 21:05 МСК
Джек Дрэйпер
25
Великобритания
Джек Дрэйпер
Д. Дрэйпер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
3 		5 2
             
Алекс де Минор
10
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Напомним, в полуфинале британец встретится с итальянцем Янником Синнером.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

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