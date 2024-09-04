«Он с чем-то боролся». Дрэйпер — о победе над де Минором в 1/4 финала US Open

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер прокомментировал победу в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2024 в матче с 10-й ракеткой мира австралийским теннисистом Алексом де Минором.
«Это потрясающе. Честно говоря, это мой первый матч на самом большом корте в мире. Для меня это воплощение мечты. Спасибо за поддержку. Это очень много значит.
Думаю, провёл солидный матч. В плане физической подготовки я чувствую себя лучше всех за последнее время. Это то, чего Алекс добился в прошлом. Я также думаю, что он с чем-то боролся, что, возможно, немного помогло мне. Но надо отдать должное Алексу. Он потрясающий игрок и боец. Нам предстоит ещё много сражений», — сказал Дрэйпер в интервью на корте.
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Джек Дрэйпер обыграл Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. В полуфинале он встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).
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