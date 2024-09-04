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Джек Дрэйпер рассказал, станет ли смотреть матч Медведева и Синнера на US Open

25-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрэйпер рассказал, будет ли смотреть четвертьфинальный матч Янника Синнера и Даниила Медведева на Открытом чемпионате США — 2024.

«Я большой поклонник тенниса, большой спортивный болельщик, так что посмотрю матч, если он не начнётся слишком поздно!» — сказал Дрэйпер в интервью на корте.

В четвертьфинале US Open — 2024 Джек Дрэйпер обыграл Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. В полуфинале он встретится с победителем матча Даниил Медведев (Россия) — Янник Синнер (Италия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.