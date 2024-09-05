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Джек Дрэйпер — первый британец, вышедший в полуфинал US Open после Энди Маррея в 2012-м

Джек Дрэйпер — первый британец, вышедший в полуфинал US Open после Энди Маррея в 2012-м
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25-я ракетка мира Джек Дрэйпер стал первым британцем, вышедшим в полуфинал Открытого чемпионата США в одиночном мужском разряде после Энди Маррея в 2012 году.

В четвертьфинале US Open — 2024 Дрэйпер обыграл 20-ю ракетку мира австралийского теннисиста Алекса де Минора со счётом 6:3, 7:5, 6:2. В полуфинале он встретится с победителем матча между пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым (Россия) и первой ракеткой мира Янником Синнером (Италия).

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 8 сентября. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующим чемпионом турнира является сербский теннисист Новак Джокович, который в финале турнира прошлого года обыграл россиянина Даниила Медведева.

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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