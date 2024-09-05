«Это здорово». Мухова — о поддержке Свёнтек и возможности сыграть с ней на US Open

52-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, что после операции, которую она перенесла в прошлом году, её очень поддерживала первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек, и Каролина была бы рада сыграть с ней на US Open — 2024.

«Она очень поддержала меня, когда я перенесла операцию. Всегда приятно получать такую поддержку, особенно от неё, являющейся первой в мире, думаю, лучшим игроком, который только существует.

Да, чувствую, что мы знаем друг друга, может быть, когда это был один из её и моих первых турниров WTA в Праге, где мы впервые встретились, а потом сыграли несколько матчей на COVID в Праге, потом мы тренировались в прошлом году в Варшаве, куда я приехала, так что я сказала бы, что у нас есть небольшая связь, и мы всегда отлично тренировались, очень интенсивно.

Это здорово. Да, я имею в виду, что она первая в мире. Играть с ней, тренироваться с ней — это всегда вызов. Это просто здорово», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. В следующем круге она встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).