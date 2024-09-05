«Усвоила урок». Хаддад-Майя — о поражении от Муховой в четвертьфинале US Open

21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала поражение в четвертьфинале в матче с 52-й ракеткой мир чешской теннисисткой Каролиной Муховой на US Open — 2024.
«Мне было невозможно сконцентрироваться всю игру. Я расстроена, потому что не играла так, как должна. Это была эмоциональная проблема, мне было очень сложно изолироваться от шума корта и того, насколько он разный. Играя на Артур Эше, я вынесла оттуда много положительного, сегодня я усвоила урок и продолжу работать, чтобы дать себе больше возможностей», — сказала Хаддад-Майя на пресс-конференции.
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Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. В следующем круге она встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).
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