«Усвоила урок». Хаддад-Майя — о поражении от Муховой в четвертьфинале US Open

21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала поражение в четвертьфинале в матче с 52-й ракеткой мир чешской теннисисткой Каролиной Муховой на US Open — 2024.

«Мне было невозможно сконцентрироваться всю игру. Я расстроена, потому что не играла так, как должна. Это была эмоциональная проблема, мне было очень сложно изолироваться от шума корта и того, насколько он разный. Играя на Артур Эше, я вынесла оттуда много положительного, сегодня я усвоила урок и продолжу работать, чтобы дать себе больше возможностей», — сказала Хаддад-Майя на пресс-конференции.

Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. В следующем круге она встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).