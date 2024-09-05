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«Усвоила урок». Хаддад-Майя — о поражении от Муховой в четвертьфинале US Open

«Усвоила урок». Хаддад-Майя — о поражении от Муховой в четвертьфинале US Open
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21-я ракетка мира бразильская теннисистка Беатрис Хаддад-Майя прокомментировала поражение в четвертьфинале в матче с 52-й ракеткой мир чешской теннисисткой Каролиной Муховой на US Open — 2024.

«Мне было невозможно сконцентрироваться всю игру. Я расстроена, потому что не играла так, как должна. Это была эмоциональная проблема, мне было очень сложно изолироваться от шума корта и того, насколько он разный. Играя на Артур Эше, я вынесла оттуда много положительного, сегодня я усвоила урок и продолжу работать, чтобы дать себе больше возможностей», — сказала Хаддад-Майя на пресс-конференции.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2024, среда. 19:15 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
21
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Каролина Мухова
52
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова

Напомним, в четвертьфинале US Open — 2024 Каролина Мухова обыграла 21-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии со счётом 6:1, 6:4. В следующем круге она встретится с победительницей матча Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

US Open - 2024. Календарь
US Open - 2024. Турнирная таблица
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