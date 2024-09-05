Свёнтек – Пегула: полька крупно проиграла первый сет четвертьфинала US Open

В эти минуты на Открытом чемпионате США проходит четвертьфинальный матч, в котором первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек встречается с американкой шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой.

Свёнтек проиграла первый сет со счётом 2:6.

Победительница пары встретится с чешкой Каролиной Муховой, которая в своём четвертьфинальном матче обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю.

На данный момент счёт в личных противостояниях между Свёнтек и Пегулой – 6:3 в пользу польки.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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