Свёнтек проиграла Пегуле и завершила участие на US Open
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Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.
US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
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Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
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Джессика Пегула
Д. Пегула
Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свёнтек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.
В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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