Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Свёнтек проиграла Пегуле и завершила участие на US Open

Свёнтек проиграла Пегуле и завершила участие на US Open
Комментарии

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.

US Open (ж). 1/4 финала
05 сентября 2024, четверг. 02:15 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4
6 		6
         
Джессика Пегула
6
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свёнтек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
Медведев бьётся с Синнером за 1/2 финала US Open! А Пегула обыграла Свёнтек. LIVE!
Live
Медведев бьётся с Синнером за 1/2 финала US Open! А Пегула обыграла Свёнтек. LIVE!

Самые долгие теннисные матчи

Календарь матчей US Open
Сетка US Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android