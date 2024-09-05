Свёнтек проиграла Пегуле и завершила участие на US Open

Польская теннисистка Ига Свёнтек не смогла выйти в полуфинал Открытого чемпионата США. На стадии четвертьфинала она уступила американке Джессике Пегуле со счётом 2:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час 27 минут. За это время Свёнтек допустила две двойные ошибки и реализовала один из трёх брейк-пойнтов. На счету Пегулы одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми.

В следующем круге Пегула встретится с чешкой Каролиной Муховой.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлогоднего турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.

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