Определились полуфинальные пары на US Open среди женщин

Определились все полуфиналистки Открытого чемпионата США. В последнем четвертьфинальном матче турнира первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла американке Джессике Пегуле.

Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия)

Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Ранее сообщалось, что ни одна россиянка не смола преодолеть барьер четвёртого круга в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

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