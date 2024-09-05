Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Определились полуфинальные пары на US Open среди женщин

Определились полуфинальные пары на US Open среди женщин
Комментарии

Определились все полуфиналистки Открытого чемпионата США. В последнем четвертьфинальном матче турнира первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла американке Джессике Пегуле.

Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия)

Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь).

Ранее сообщалось, что ни одна россиянка не смола преодолеть барьер четвёртого круга в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.

Материалы по теме
Свёнтек проиграла Пегуле и завершила участие на US Open
Календарь матчей US Open
Сетка US Open

Теннисист с наибольшим количеством трофеев

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android