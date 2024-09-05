Определились полуфинальные пары на US Open среди женщин

Определились все полуфиналистки Открытого чемпионата США. В последнем четвертьфинальном матче турнира первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши проиграла американке Джессике Пегуле.
Джессика Пегула (США) – Каролина Мухова (Чехия)
Эмма Наварро (США) – Арина Соболенко (Беларусь).
Ранее сообщалось, что ни одна россиянка не смола преодолеть барьер четвёртого круга в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США.
Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале обыграла белоруску Арину Соболенко.
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