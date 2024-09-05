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US Open — 2024, мужчины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований, 4-5 сентября

US Open — 2024, женщины: результаты 10-го игрового дня, сетка соревнований
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4 сентября и в ночь на 5 сентября мск состоялся очередной игровой день на Открытом чемпионате США — 2024 в женском одиночном разряде. Победительницы в каждой паре выделены курсивом.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей с 4 на 5 сентября:

  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 21) — Каролина Мухова (Чехия, 52) — 1:6, 4:6.
  • Ига Свёнтек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 6) — 2:6, 4:6.

Таким образом, в полуфинале встретятся Джессика Пегула и Каролина Мухова.

Открытый чемпионат США проходит с 26 августа по 7 сентября. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 75 млн. Действующей чемпионкой турнира является американка Кори Гауфф, которая в финале прошлого года обыграла белоруску Арину Соболенко.

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